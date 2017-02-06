Varlık Fonu’na yedi kurum devredilmişti: Türkiye’nin ‘varı yoğu’ Yiğit Bulut’a emanet

Kamu devlerinin hisselerinin devredildiği Türkiye Varlık Fonu’nun yönetim kurulu üyeleri arasında tartışmalı ekonomik fikirleriyle bilinen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut da yer alıyor.

TVF’nin yönetim kuruluna atanan isimler kısa süre önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanmıştı.

Diğer isimler Sabah gazetesi köşe yazarı Kerem Alkin, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ ve akademisyen Oral Erdoğan.

Daha önce başbakanlıktan alınan bilgiye göre Varlık Fonu genel müdürlüğü ve yönetim kurulu başkanlığına Mehmet Bostan atanmıştı.

Söz konusu atamaları Başbakan Binali Yıldırım da onaylamıştı.

Ne olmuştu?

Ziraat Bankası, TPAO, Türksat, BOTAŞ, BİST, Eti Maden, Çaykur ve PTT’nin devlete ait hisseleri Türkiye Varlık Fonu’na devredilmişti.

Kararı duyuran başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’na devredilen söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları ve iş planlarının, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edeceği, uluslararası finans kuruluşları da dahil olmak üzere ilgili paydaşlarla sağlanan işbirliğinin sürdürüleceği belirtilmişti.

Açıklamada, Türkiye Varlık Fonu’nun söz konusu şirketleri, bakanlar kurulunca onaylanacak ‘Stratejik Yatırım Planı’ çerçevesinde yöneteceği kaydedilmişti.

Varlık Fonu nasıl işleyecek?

Fon, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilecek.

Şirketin yönetim kurulunu başbakan atayacak.

Şirket ve kurduğu şirketler mali denetim, iş ve işçi hakları, çevre ve kentsel izinlerden muaf tutulacak.

Fonu yönetecek şirketin başlangıç sermayesi 50 milyon lira olacak ve özelleştirilmesine karar verilen 114 kamu kuruluşu ve kamu iktisadi teşebbüsünün gelirleri de bu fona aktarılacak.