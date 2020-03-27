TÜSİAD başkanı: Paket çözüm olmaz; hanehalkına ödeme gündeme gelmeli

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini dindirmek için açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Paketi’nin tek başına yeterli olmayacağını söyledi.

Fotoğraf: TÜSİAD

Dünya’ya konuşan Kaslowski, açıklanan paketin ‘başlangıç’ olarak görülmesi gerektiğini ifade ederek, alınan önlemlerde istihdamın korunmasının öncelikli olması gerektiğini vurguladı.

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Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü, salgınının yarattığı ekonomik bunalımın atlatılmasının yıllar alabileceğini belirtirken, pek çok ülke iş verenleri ve çalışanları korumak için kapsamlı paketler hazırladı.

ABD 2 trilyon dolarla tarihin en büyük destek paketini açıklarken, Britanya’da hükümet ilk defa vatandaşların maaşlarına yardım etmeye yönelik adımlar attı.

Öte yandan, Türkiye’nin açıkladığı yaklaşık 15 milyar dolar büyüklüğündeki paket ise ‘corona’nın yaratacağı gelir kaybından en çok etkilenecek kesim olan çalışanlardan çok şirketlere yönelik olmasıyla eleştirilmiş, ekonomi için de yetersiz bulunmuştu.

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‘Çare olması mümkün değil‘

TÜSİAD başkanı şöyle konuştu: “Yurt dışı talep de özellikle Avrupa olmak üzere orada alınan önlemler nedeniyle durma noktasına artık yaklaşıyor. Dolayısıyla, tek bir paketin tek başına çözüm ya da çare olması mümkün değil. Bunu bir süreç yönetimi olarak görmek lazım. Pek çok ülke de açıkladıkları paketleri sürekli güncelliyor, destek miktarını artırıyor.”

‘İstihdam korunmalı’

Bu aşamada istihdamı korumanın önemine dikkat çeken Kaslowski şöyle devam etti: “İnsanlar zaten hem kendilerinin hem sevdiklerinin sağlıkları konusunda fazlasıyla endişe duyuyorlar. Bir de işimi kaybeder miyim, geçimimi nasıl sağlarım korkusu yaşamamalı.”

Hanehalkına doğrudan ödeme

‘Ekonomik İstikrar Paketi’ndeki teşviklerden yararlanamayacak konumda olan, kayıt dışı veya kendi hesabına çalışanların olduğunu hatırlatan Kaslowski, hanehalkına doğrudan ödeme yapılabileceğini dile getirdi.

‘Ekonomi durabilir’

TÜSİAD başkanı şöyle konuştu: “Bu kesimler için de gelir kayıplarını telafi edecek mekanizmaların düşünülmesi gerekecektir. Doğrudan hanehalkına transferler de bu bağlamda gündeme gelebilir. Amerika bunu yapıyor, Hong Kong ve G. Kore’de yapıldı. Ayrıca hastalık nedeniyle, ya da pozitif vaka olması şüphesiyle izole edilme amaçlı karantina altına alınan kişilere nakit destekleri verilebiliyor.”

Kaslowski, Türkiye’nin bazı ülkelerde görülen ‘ekonominin tamamen durduğu’ bir senaryoya mutlaka hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.