Türkiye Interpol’e bildirmiş: Sosyalist yazar Hamza Yalçın İspanya’da tutuklandı

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İsveç’te yaşayan, aylık sosyalist dergisi Odak’ın başyazarı Hamza Yalçın, Türkiye’nin Interpol’den çıkardığı arama kararı kapsamında tatil yaptığı İspanya’da gözaltına alındı.

İsveç basınında yer alan haberlere göre Yalçın hafta sonu gittiği İspanya’nın Barselona kentinde pasaport polisi tarafından 3 Ağustos perşembe günü gözaltına alındı, 4 Ağustos’ta ise tutuklandı.

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Hamza Yalçın’ın Türkiye’nin isteği üzerine Interpol tarafından arananlar listesine alındığı öğrenildi.

İsveçli bir grup gazeteci Hamza Yalçın’ın gözaltına alınması üzerine yayınladıkları açık mektupla, hükümetin müdahale etmesini istedi.

‘Erdoğan’a hakaret’

Evrensel’den Murat Kuseyri’nin haberine göre Yalçın’ın hakkında Odak dergisindeki makalesinden dolayı nisan ayında açılmış bir Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret davası, ayrıca ‘terör örgütü propagandası’ iddiasıyla da iki dava bulunuyor.

1979 yılında THKP-C Üçüncü Yol örgütü yöneticisi olduğu suçlamasıyla tutuklanan Yalçın, 1984 yılından bu yana İsveç’te yaşıyor. Yalçın İsveç vatandaşı ve İsveç Yazarlar Birliği üyesi.