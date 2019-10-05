Sünnette sahneye çıkarılan üç dansöze ‘taciz’den gözaltı kararı

İzmir’de bir çocuğun sünnet düğününde sahneye çıkarılan üç dansöz hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan gözaltı kararı verildi.

Menderes ilçesindeki düğünde, yedi yaşındaki erkek çocuğun önünde bir dansöz oynatılmış, görüntüler sosyal medyada yayılınca durum tepki çekmişti.

Reklam

Menderes başsavcılığı, dün ‘cinsel taciz’, ‘aile hukukundan kaynaklı yükümlülükleri yerine getirmeme’ ve ‘hayasızca hareketler’ suçlarından soruşturma başlattı.

Baba F.K., anne T.K ve amca H.K., ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Anne ve amca, gece boyunca karakolda gözaltında tutuldu.

Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre görüntülere yansıyan dansöz ile düğünde bulunan diğer iki dansöz olmak üzere üç dansöz hakkında gözaltı kararı verildi.