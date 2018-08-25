Soylu’nun emriyle: ‘Cumartesi Anneleri’nin eylemine ters kelepçeli gözaltı

Her hafta Galatasaray Meydanı’nda buluşan ve yakınlarının cenazelerini isteyen Cumartesi Anneleri’nin 700’üncü eylemi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla yasaklandı.

Meydanda bir araya gelen kalabalığa saldıran polis, aralarında gazetecilerin de olduğu 27 kişiyi ters kelepçeyle gözaltına aldı.

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Cumhuriyet‘in haberine göre 700 haftadır kaybettikleri yakınlarını arayan Cumartesi Anneleri’nin eyleminin yasaklanması sonucu 27 kişi gözaltına alındı. Yapılan çağrılar üzerine bu sabah erken saatlerden itibaren İstanbul Beyoğlu’ndaki Galatasaray Meydanı’nda toplanmalar başlamıştı.

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandığı belirtilen eylemde meydanı abluka altına alan polis, aralarında kayıp yakınlarından Maside Ocak, Ali Ocak, Hasan Karakoç, Sebla Arcan’ın bulunduğu çok sayıda kişiyi ters kelepçe yaparak gözaltına aldı. Özgürlükçü Hukukçular Platformu (ÖHP) İstanbul Şubesi yapılan müdahale sonucunda 27 kişinin gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

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Cumartesi Anneleri’nin eyleminin yasaklanmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu arayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eylemin bizzat Soylu’nun emriyle yasaklandığını ifade etti.

Gözaltına alınanların isimleri şöyle: “Leman Yurtsever, Maside Ocak, Besna Tosun, Sebla Arcan, Faruk Eren, Cihan Aktaş, Ali Ocak, Hasan Karakoç, Gamze Elvan, Özge Elvan, Cihan Gülünay, Kenan Yıldız, Ruşa Sabur, Fecri Çalboğa, Cüneyt Yılmaz, Jiyan Tosun, Lezgin Özalp, Levent Gökçek, Özer Oymak, Sinan Tekdemir, Süleyman Benli, Koray Kesik, Sinan Arslan, Osman Akın, Hasan Akbaba, Deniz Koç ve Volkan Uyar.”

#CumartesiAnneleri700Hafta Polis, Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Canan Coşkun, bağımsız gazeteci Elif Akgül, Dokuz8 muhabiri ve editörü Eda Narin'e müdahale etti.#dokuz8/@edaanarin pic.twitter.com/QsGamMlIde — dokuz8HABER (@dokuz8haber) August 25, 2018

Eylem alanına gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da gözaltılara tepki gösterdi. Buldan “Annelerin sessiz çığlığından korkan bir ülke yaratıldı. Bu kadar büyük bir ahlaksızlık yapılamaz. Bizler 700 haftadır çocuklarımızın kemiklerini arıyoruz. Çocuklarımızın kemiklerini bulana kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bugün tek başıma dahi olsam o meydanda oturacağım” dedi.

Polis, Cumartesi Anneleri’ne destek vermek için eylem alanına gelen aralarında HDP İzmir milletvekili Serpil Kemalbay’ın da bulunduğu eylemcilerin giriş yapmasına izin vermiyor.