Sosyal deney bahanesiyle soru sorarak kadınları taciz eden kişi serbest bırakıldı

Eskişehir’de ‘Sosyal deney yapıyorum’ diyerek kadınları cinsel içerikli sorularıyla taciz eden ve bu anları kaydettiği videoları sosyal paylaşım sitelerinden yayınladığı tespit edilen M.S.G. (25) gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, videoların internette paylaşılması üzerine M.S.G.’yi takibe aldı.

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M.S.G. kısa süreli takibin ardından evinde yakalanarak gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen M.S.G. serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.