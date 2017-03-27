SONAR anketi: ‘Hayır’ yüzde 51,2; ‘Evet’ yüzde 48.8, ‘Hayır’ rahatça ifade edilemiyor

SONAR Araştırma Şirketi referandumda ‘Hayır’ oylarını yüzde 51.2, ‘Evet’ oylarını ise yüzde 48.8 olarak tahmin etti.

Aydınlık’ta yer alan habere göre, SONAR 26 ilde 5 bin kişiyle 10-24 Mart tarihlerinde anket yaptı.

Sonuçları yorumlayan SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, değerlendirmede farklı yöntemler izlediklerini belirterek şunları anlattı: “Araştırmaya katılanların yüzde 43,30’u ‘Hayır’ oyu kullanacağını, yüzde 43,34’ü de ‘Evet’ oyu kullanacağını bildirmiştir. Yüzde 13,36’lık kesim de ‘yanıt yok’ demiştir. Kararsızlar ve görüşünü belirtmeyenlerin yüz yüze anket yapılırken, ifadeleri ve tutumları da incelenmiş ve bu kişilerin daha çok ‘Hayır’ eğilimlerini söylemeye çekinen vatandaşlar olduğu saptanmıştır. Yapılan çok yönlü analizlerden sonra sonuç hakkında nihai kanaate varılmıştır. Buna göre 16 Nisan için öngördüğümüz sonuç yüzde 51,2 ‘Hayır’, yüzde 48,8 ‘Evet’tir.”

‘Evet’in içinde de ‘Hayır’ bulunuyor

Katılımcılar arasında ‘Hayır’ diyenlerin ‘Evet’ diyenler kadar rahat yanıt veremediğini belirten Bayrakçı şöyle devam etti: “Yaptığımız saha çalışmasında kararsız olduğunu söyleyenlerin kaygılarını ve çekincelerini gördük. ‘Hayır’ dediği halde araştırma yapan kişilere kararsızım veya sandığa gitmeyeceğim dediklerini belirledik. Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda kararsızların dağıtımının klasik usulde yapılmasının yanlış olacağı sonucuna vardık. İnce eleyip sık dokuduk. Ayrıca ‘Evet’ diyenlerin içinde en az 1-2 puan ‘Hayır’ oyu da bulunuyor” dedi.

Memurlar tedirgin

Görüşünü rahatlıkla ifade edemeyenler arasında memurların da bulunduğuna dikkat çeken Bayrakçı, Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullar nedeniyle araştırmalarda bu kitleden sağlıklı bir sonuç alınamadığını söyledi.

Memurların olağanüstü hal nedeniyle rahatça tavrını ortaya koyamadığını belirten SONAR başkanı, ‘Hayır’ diyeceklerin genelde kararsız olduğunu veya sandığa gitmeyeceğini söylediğini kaydetti.

‘Kararsızlar yanlış dağıtılıyor’

‘Evet’i önde değerlendiren araştırma şirketlerine de değinen Bayrakçı, “Bu arkadaşlardan bazılarının ne yaptığını bilemiyorum. Ama bazı arkadaşların değerlendirmeyi yanlış yaptıklarını düşünüyorum. Özellikle kararsızların dağıtımında izledikleri yönteminin yanlış olduğunu sanıyorum” dedi.