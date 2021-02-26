Sokak ortasında 13 yaşındaki çocuğa yumruk atan zanlı, hastaneye yatırılacak

Aksaray’da sokak ortasında 13 yaşındaki Dilek E.’ye yumruk atan zanlı, adli kontrolle serbest bırakıldı. Saldırganın hastaneye yatırılması kararlaştırıldı.

Dilek E., 24 Şubat günü kurstan çıkmasının ardından Taşpazar Mahallesi’ndeki Eski Sanayi Caddesi’nde kaldırımda anneannesini beklemeye başladı.

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O sırada ara sokaktan caddeye çıkan Muhammed A., yanından geçerken çocuğa yumruk attı, ardından da yoluna devam etti.

Polis, olayı kayda alan çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin kimliğini ve adresini belirledi.

#Aksaray’da kurstan çıkıp kaldırımda anneannesini bekleyen 13 yaşındaki Dilek E.’ye, bir erkek yumruk attı. Kimliği belirlenen saldırgan polis tarafından aranıyor. Bunu neden yaptığına dair henüz bir bilgi yok. pic.twitter.com/Wi4PxQPYmI — 7/24 Web Haber (@724WebHaber) February 25, 2021

Muhammed A., bugün sabah saatlerinde adresinden gözaltına alındı.

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Muhammed A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, zanlıyı adli kontrolle serbest bıraktı.

Hastaneye yatırılacak

Aksaray başsavcılığının yazılı açıklamasında, şu bilgi verildi: “Dün zanlı gözaltına alınmıştır. İfade işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Şüphelinin aynı zamanda eskiye dayalı yüzde 45 oranında zihinsel ve psikolojik rahatsızlığına dair raporları gözetilerek CMK’nin 74’üncü maddesi gereğince hakim kararı ile gözlem altına alınmasına karar verilmiştir. Hastanede müşahede altında tutulan şüphelinin 1 Mart’ta hastaneye yatış ve takip işlemlerine başlanacaktır. Soruşturmaya tüm yönleriyle ve titizlikle devam edilmektedir.”