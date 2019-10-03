Samsun’da kadına şiddet: Ayrılmak istedi diye 10 yerinden bıçaklayıp kaçtı

Samsun İlkadım ilçesinde bir adam kendisinden ayrılmak istediği için tartıştığı kız arkadaşı Sena K.’yi on yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadının durumu ciddiyetini korurken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

Olay, saat 11.00 sıralarında Samsun’un İlkadım ilçesi, Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. İsmail H.Ş. (33) ile ayrılmak istediğini söyleyen kız arkadaşı Sena K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail H.Ş. kadını defalarca bıçakladı. Kavgayı ayırmak isteyen kişiyi de darp eden şüpheli olay yerinden kaçtı.

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Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Sena K., Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda on bıçak yarası tespit edilen Sena K.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, İsmail H.Ş.’nin yakalanması için çalışma başlattı.