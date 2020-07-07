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Yaramazlara biraz batar!

Sakarya’daki patlama: Müdür, iş güvenliği uzmanı ve iki ustabaşı tutuklandı

Sakarya’nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamaya ilişkin gözaltına alınan dört zanlı tutuklandı.

Fotoğraf: AA

İlçe jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir sorumlu müdür, bir iş güvenliği uzmanı ile iki ustabaşının savcılıktaki sorguları tamamlandı.

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Hendek Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan dört zanlı, ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan tutuklandı.

Sakarya başsavcılığınca patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında 4 Temmuz’da gözaltına alınan bir sorumlu müdür ile iki ustabaşı için bir gün ek gözaltı süresi alınmıştı.

Soruşturma kapsamında 5 Temmuz’da iş güvenliği uzmanının yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı dörde yükselmişti.

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Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm alana kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz’da saat 11.15’te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda yedi kişi hayatını kaybetmiş, hastaneye kaldırılan 122 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Hastanelerde, biri il dışında olmak üzere dört kişinin tedavisi ise devam ediyor.

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