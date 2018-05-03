Saadet’ten ‘Kürt açılımı’: Rapor hazırladık, Diyarbakır’da açıklayacağız

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Kürt sorununun çözümüne yönelik kapsamlı bir rapor hazırladıklarını söyleyen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yeri geldiğinde Diyarbakır’a gidip açıklama yapacaklarını söyledi.

Sputnik’ten Yurdagül Şimşek’in haberine göre TV5 kanalında bir programa katılan Karamollaoğlu, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti arasındaki dörtlü ittifakın bir, iki gün içerisinde açıklanacağını belirtti. İttifakın temel sebebi olarak seçim barajını işaret eden Saadet Partisi lideri, sözlerini şöyle sürdürdü: “Temsilde adaleti unuttular. ‘Herkesin de temsil edilmesi gerekmez’ dediler. Bu yüzden 10 barajı ciddi bir baraj. Bunun üzerine biz dedik ki bu yanlış. Adına ittifak deniliyor ama bu işbirliği aslında.”

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Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması durumunda ittifak yapan partilerin birbirlerini destekleme kararı alıp almadığına ilişkin soruyaysa şu yanıtı verdi: “Bu konu görüşmelerde konuşulmadı. Onun da ben şu anda doğru olmadığı kanaatindeyim, öyle bir konuşmanın. O çok farklı noktalara da götürebilir. Ancak tabii herkesin bazı noktalarda bir takım endişeleri var onu da görmek icap eder.”

‘Seçime giderken sırası geldi’

Karamollaoğlu, Kürt sorununa dair de kapsamlı bir rapor hazırladıklarını söyledi: “Bizim bu konuda ne kadar samimi olduğumuzu, ne kadar kararlı olduğumuzu ben inanıyorum ki önyargısı olmayan bütün Kürt vatandaşlarımız biliyor. Parti olarak son bir buçuk yıl içinde bu konuyu ele alan üç, dört çalıştay yaptık. Diyarbakır’da da yaptık, raporlarımızı olgunlaştırdık, daha doğrusu raporumuzu olgunlaştırdık. Son noktaya geldiğinde bir takım karışıklıklar çıktı biz onu deklare ederken geciktirelim dedik. Bugüne kadar onu deklare edemedik. Ama şimdi seçime giderken sırası geldi. Biz o raporumuzu inşallah kamuoyuna açıklayacağız, ne düşünüyoruz Kürt meselesi ile ilgili olarak. Kürt kardeşlerimizin bizim niyetimizi de düşüncelerimizi de yani iktidara geldiğimizdeki uygulamalarımızın da ne olacağını az çok bildikleri kanaatindeyim. İnşallah bu açıklamayı da biz yeri geldiğinde çok açık gidip orada Diyarbakır’da yapacağız. Raporumuzu da orada yayınlayacağız. Böylece biz meseleye nasıl yaklaşıyoruz onu da ortaya koymuş olacağız.”

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