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Reuters, Londra’daki saldırının ardından Erdoğan’ın ‘Avrupa uyarısı’nı bir daha hatırlattı

 

Britanya merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Londra parlamentosu önündeki saldırıdan kısa süre sonra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın batılı ülkelerle ilgili yaptığı açıklamaları ‘hatırlattı.’

Fotoğraf: Reuters

Öğle saatlerinde ‘Ak Saray’da düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, son dönemde ilişkilerin iyice gerildiği Avrupa’ya seslenmişti: “Dünyanın her yerinde bu yaşananlar takip ediliyor. Siz böyle devam ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz. Bunun için Türkiye olarak Avrupa’yı özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz.” 

Reuters, cumhurbaşkanının açıklamalarına dair haberinin tweetini Türkiye saatiyle 13.35’te paylaşmıştı.

Londra’daki saldırının detayları henüz belli değilken ve olayla ilgili haber akışı sürerken, Reuters, resmi Twitter hesabından Erdoğan’ın açıklamalarını bir kez daha tweetledi.

Tweetteki haberin başlığında ‘Erdoğan Avrupalıları uyardı’ ifadeleri kullanıldı.

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