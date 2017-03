Reuters, Londra’daki saldırının ardından Erdoğan’ın ‘Avrupa uyarısı’nı bir daha hatırlattı

Britanya merkezli uluslararası haber ajansı Reuters, Londra parlamentosu önündeki saldırıdan kısa süre sonra, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın batılı ülkelerle ilgili yaptığı açıklamaları ‘hatırlattı.’

Öğle saatlerinde ‘Ak Saray’da düzenlenen toplantıda konuşan Erdoğan, son dönemde ilişkilerin iyice gerildiği Avrupa’ya seslenmişti: “Dünyanın her yerinde bu yaşananlar takip ediliyor. Siz böyle devam ederseniz, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir Batılı sokağa adım atamaz. Bunun için Türkiye olarak Avrupa’yı özgürlüklere saygılı olmaya davet ediyoruz.”

Reuters, cumhurbaşkanının açıklamalarına dair haberinin tweetini Türkiye saatiyle 13.35’te paylaşmıştı.

Erdogan warns Europeans 'will not walk safely' if current attitude persists https://t.co/42qQLAmGKJ pic.twitter.com/RoqpvlMP7y

— Reuters Top News (@Reuters) March 22, 2017