Polonya’da eşcinsel çiftlerin evlat edinmesi yasaklanacak

Polonya’da, eşcinsel çiftlerin, LGBTİ+ karşıtı politikaları siyasetinin önemli bir parçası haline getiren milliyetçi iktidar partisinin açıkladığı yeni yasa uyarınca tek ebeveyn olarak bile evlat edinmeleri yasaklanacak.

Fotoğraf: Reuters

Reuters’ın aktardığına göre yasa duyurusu, Polonya ile Avrupa Birliği (AB) arasında, AB’nin ‘tüm üye ülkelerde saygı duyulması gerektiğini’ söylediği ancak Polonya’nın ‘tehdit’ olarak nitelendirdiği LGBTİ+ hakları konusundaki çatışmayı yoğunlaştıracak gibi görünüyor.

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Polonya hükümeti, Avrupa Parlamentosu’ndaki milletvekillerinin, Varşova’nın son dönemdeki politikalarına ‘doğrudan bir misilleme’ olarak görülen LGBTİ+ hakları kararını kabul etmeden önce söz konusu yasak planını duyurdu.

Duyurulan değişiklikle yetkililer, evlat edinmek isteyen bekar kişileri inceleyecek ve aynı cinsiyetten biriyle birlikte yaşıyorlarsa evlat edinmelerini engelleyecek.

Adalet Bakan Yardımcısı Michal Wojcik, “Aynı cinsiyetten bir kişiyle birlikte yaşayan insanların bir çocuğu evlat edinemeyeceği, bu nedenle de eşcinsel bir çiftin çocuk evlat edinemeyeceği bir değişiklik hazırlıyoruz” dedi.

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‘Çocukları bir evden mahrum bırakmak için gerçekten kaba bir insan olmalısınız‘

Reuters’a konuşan Aktivist Bartosz Staszewski “İster eşcinsel ister heteroseksüel bir çiftte olsun, çocukları bir evden mahrum bırakmak için gerçekten kaba bir insan olmalısınız. Çocuklar bir evi hak ediyor” dedi.

Polonya ve Macaristan’ın LGBTİ+ hakları üzerindeki kısıtlamaları, bu iki üye ülkede AB’yle iktidardaki sağcı hükümetler arasında sürtüşme yaratan birkaç sorun arasında yer alıyor.

AB ayrıca, bu iki ülkede mahkemelerin, STK’ların ve akademisyenlerin bağımsızlığının kısıtladığından şikayet ediyor.

Son iki yılda, Polonya’da 100’den fazla kasaba ve bölge kendilerini ‘LGBTİ+’sız bölgeler’ ilan etti. AB, bu tür şehirlerde bazı Avrupa fonlarını geri çekme tehdidinde bulundu.

Avrupa Parlamentosu bugün 141 aleyhte 492 lehte oyla kabul ettiği kararla, ‘LGBTİ+ hakları insan haklarıdır’ diyerek, Polonya’da kullanılan ‘LGBTİ+’sız’ tanımlamasının açık bir şekilde çürütülmesi adına, tüm AB topraklarının bir ‘LGBTİ+ Özgürlük Bölgesi’ olduğunu ilan etti.