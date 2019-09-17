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Yaramazlara biraz batar!

Pakistanlı kadın eğitimine devam etmek isteyince eşi tarafından öldürüldü

Pakistan’ın Swat eyaletinde bir kadın, üniversite eğitimine devam etmek isteyince eşi tarafından önce uyuşturuldu, sonra silahla vurularak öldürüldü.

The Express Tribune’da yer alan habere göre Sana Gul yaklaşık iki ay önce 20 yaşındaki Pakistan asıllı Fransız vatandaşı Anees Khan ile evlendi. Anees’in Fransa’ya dönmesi gerekiyordu ve bir süre ülkede olmayacağı için genç kadın ilk yılını çok iyi notlarla tamamladığı üniversite eğitimine devam etmek istediğini söyledi.

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Polis, Gul’un bu talebinin Anees’i kızdırdığını ve çiftin birbirine sert sözler söylediğini, ardından da iddiaya göre Anees’in Gul’e ilaç verip uyuşturduğunu, bir odaya kitleyip silahla vurarak öldürdüğünü aktardı. Anees’in evin arka kapısından kaçtığı düşünülüyor.

Şüpheli eşin uçak bileti aldığını tespit eden Pakistan polisi tüm hava limanlarını da kaçmasını engellemek için bilgilendirdi.

Gul’un ailesi kızlarının üniversite eğitimi için kredi almıştı.

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