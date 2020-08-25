Diken

Yaramazlara biraz batar!

Örnek ülkeydi: Güney Kore, vakaların artması üzerine okulları yeniden kapatıyor

Güney Kore’de COVİD-19 vakalarının mart ayı düzeyine dönmesi üzerine başkent Seul’ün bulunduğu bölgede tüm okullar kapandı.

Fotoğraf: Reuters

Salgınla mücadele konusunda örnek gösterilen ülkelerden Güney Kore’de, son 12 gündür yeni vakaların üç haneli sayılarla ifade edilmeye başlaması üzerine önlemler artırıldı.

Reklam

Eğitim Bakanı Yoo Eun-hae başkent Seul’ün bulunduğu bölgede anaokulu, ilk ve orta dereceli okul ve liselerin kapatıldığını, eğitimin internet üzerinden devam edeceğini duyurdu.

Sadece üniversite sınavlarına girecek son sınıf öğrencilerinin uygulamadan muaf tutulacağı, kısıtlamanın en az 11 Eylül’e kadar devam edeceği belirtildi.

Yoo, son iki haftada en az 193 öğrenci ve öğretmenin virüse yakalandığını söyledi.

Reklam

Vaka sayısı 3 bini geçti

Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 221’i Seul’de olmak üzere 280 kişide daha corona virüsüne rastlandığını duyurdu. Böylece son 12 gündeki toplam vaka sayısı 3 bin 175’e ulaştı.

Corona virüsünün ilk sıçradığı ülkelerden Güney Kore, derhal kitlesel test yapmaya başlayıp pozitif vakaları saptamış, hem tecrit uygulamış hem de vaka takibi yapmıştı. Bu sayede salgını kısa sürede atlatan ülke, normalleşme adımlarını hayat geçirmişti.

Yeniden sosyalleşmenin başlamasıyla vaka sayılarında ufak artışlar meydana gelse de sınırlı kısıtlamalarla bu sayı kontrol altında tutulmuştu.

Ancak önceki gün, mart başından beri en yüksek vaka sayısı açıklanması üzerine ülke çapında sıkı önlemler yürürlüğe konuldu. Bu kapsamda tüm toplantılar, kiliseler ayinleri yasaklandı, gece kulüpleri ve tüm eğlence mekânları, büfeler ve siber kafeler kapatıldı, ayrıca tüm profesyonel spor müsabakalarının seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Yeni salgının kaynağı ise önlemlere muhalefet eden bir Protestan kilisesi olarak görülüyor.

Güney Kore araştırması: Belirtisiz vakalar belirti gösterenler kadar virüs taşıyor

Güney Koreli yetkili: İkinci dalgayı yaşıyoruz

SON HABERLER

48 gün yoğun bakımda kalıp virüsü yendi: 10 dakikalık oksijen için servetimi verirdim

Mersin’de, Tarsus Devlet Hastanesi’nde temizlik şefi olarak görev yapan 49 yaşındaki Ahmet Yertan’a 10 Mart’ta Covid-19 tanısı konuldu. 21 günü entübe halde, 48 gün yoğun bakımda kalan Yertan plazma tedavisiyle hayata tutundu. Ve, önlemleri hiçe sayanları uyardı: “O zaman kendime, ’10 dakikalık oksijen için tüm servetimi verirdim’ dedim. Yaşayan bilir.”

DSÖ: Tünelin sonunda ışık göründü, aşı son aşamada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, corona virüsü (Covid-19) için çok uluslu COVAX aşı çalışmalarına 172 üye ülkenin dahil olduğunu belirterek, “Bir dizi aşı, şu anda klinik araştırmaların son aşamasında. Tünelin sonunda ışık göründü” dedi.

Fransızlar ‘yarı başkanlığı’ benimsedi… Milli bayramlarına da değer veriyorlar!

Macron pek matah bir siyasetçi olarak görülmese de, bildiğim kadarıyla şu ana dek, “Ya siz kimsiniz ya, Mitterrand ne yapmış kardeşim, taş üstüne taş mı koymuş bu ülkede ya” gibi bir konuşmasına tanık olunmadı. Sistemin tıkanmadan, asgari demokratik ilkeler gözetilerek sürdürülebilmesinin çok önemli bir nedeni bu. Yalnızca kâğıt üzerindeki sözcükler değil.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...