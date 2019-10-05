Ölümü şüpheli bulunan Nadira Kadirova, AKP’li vekilin evinde kaçak çalışmış

Ölümü şüpheli bulunan 23 yaşındaki Nadira Kadirova’nın AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde kaçak olarak çalıştırıldığı ortaya çıktı.

Kadirova

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Özbekistan vatandaşı kadının, Ünal’ın silahıyla intihar ettiğini açıklamış, Kadirova’nın yakın bir arkadaşı ise genç kadının kendisine milletvekili Ünal’ın tacizine uğradığını ve kendini öldürmeyi düşündüğünü anlattığını iddia etmişti.

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Cumhuriyet’ten Alican Uludağ, bugünkü haberinde, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün bir belgesine ulaştığını yazdı.

Habere göre 1996 doğumlu Kadirova’ya idare tarafından Türkiye’de kalabilmesi için ‘kısa dönem turizm amaçlı’ ikamet izni verildi. Bu izin 17 Ocak 2019- 17 Ocak 2020 tarihleri arasında geçerliydi.

Belge, Ünal’ın Kadirova’yı izinsiz ve sigortası çalıştırdığını ortaya koyuyor.