Niğde’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

‘Yasama bağışıklığı’ konusu hem kürsü dokunulmazlığını (sorumsuzluk) hem de kürsü dışı dokunulmazlığı (dokunulmazlık) içerir. Parti yasakları gibi, yasama bağışıklığı da, yalnızca yürülükteki ‘normlar’ bağlamında tartışılamaz.’