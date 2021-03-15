Niğde’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan kadın ağır yaralandı

Niğde’de boşanma aşamasındaki eşi tarafından tabancayla vurulan ve ağır yaralanan kadın, hastanede tedavi altına alındı.
AA’nın haberine göre boşanma aşamasındaki M.Y. (48) ve S.Y. (47) Aşağı Kayabaşı Mahallesi Saygı Sokak’ta konuşmak için buluştu.
S.Y, M.Y’nin belindeki tabancayı görünce çevredeki bir markete sığındı.
Kadının peşinden giden M.Y, marketin içinde S.Y’ye tabancayla ateş ederek kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, M.Y’yi yakalamak için çalışma başlattı.