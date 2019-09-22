Nevşehir ve İzmir’de kadınlara eşlerinden bıçaklı saldırı; biri öldü, diğeri ağır yaralı

İzmir’in Tire ilçesinde Günay Alkan, yolunu kestiği eski eşi hemşire Fatma Tüfenkçi’yi barışma teklifini kabul etmeyince 30 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Nevşehir’de ise şizofren olduğu belirtilen Necmettin Baysal, tartıştığı eşi Yeter Baysal’ı 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Fotoğraf: DHA

DHA’nın haberine göre, Tire ilçesine bağlı Adnan Menderes Mahallesi’nde bugün saat 12.00 civarında, Tire Devlet Hastanesi Yeni Doğan Ünitesi’nde çalışan ve mesaisi biten hemşire Fatma Tüfenkçi evine dönerken, bir süre önce boşandığı Günay Alkan tarafından önü kesildi.

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30 yerinden bıçakladı

Alkan, iddiaya göre iki çocuğunun annesi olan Tüfenkçi’den kendisine dönmesini istedi. Tüfenkçi, eski eşine olumsuz yanıt verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Günay Alkan cebinden çıkardığı bıçakla Tüfenkçi’yi karnından çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Tüfenkçi kanlar içinde birkaç metre yürüdükten sonra yere yığılırken, Alkan olay yerinden kaçtı.

Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Tüfenkçi, görev yaptığı Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Vücudunda yaklaşık 30 bıçak yarası bulunan ve durumu ağır olan Tüfenkçi, Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kaçan Alkan’ı kısa sürede suç aleti bıçakla yakalayıp gözaltına aldı.

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Eşine ekmek bıçağıyla saldırdı

Nevşehir’in Gülşehir ilçesinin Şahinler köyünde bugün sabah saatlerinde Necmettin Baysal ile üç çocuğunun annesi Yeter Baysal arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Necmettin Baysal, ekmek bıçağıyla eşine saldırdı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Yeter Baysal, yolda hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA

Şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Necmettin Baysal ise evde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.