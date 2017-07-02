‘Ne sermayenin ne rektörün’: ODTÜ öğrencileri de rektöre sırtlarını döndü

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Boğaziçi Üniversitesi’nin ardından Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri de mezuniyet töreninde Rektör Prof. Mustafa Verşan Kök’e sırtını döndü.

Evrensel’de yer alan habere göre oylamada ilk sırada yer almamasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ODTÜ’ye rektör atanan Kök, tarihi Devrim Stadyumu’nda gerçekleştirilen törende öğrenciler ve mezunlar tarafından protesto edildi.

ODTÜ’de yapılan mezuniyet töreninde,Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafndan atanan rektör Mustafa Verşan Kök protesto edildipic.twitter.com/Q0DOQmQLYh — İbrahim Haskoloğlu (@haskologlu) 2 July 2017

Islık ve alkışlarla rektöre tepki gösteren ve “Ne sermayenin ne rektörün, ODTÜ bizimdir” pankartı açan öğrenciler, rektör Kök’e sırtını döndü.