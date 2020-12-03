Namibya’da Adolf Hitler kazandı: Dünya hakimiyeti gibi bir planım yok

Adolf Hitler’in adını taşıyan Namibyalı bir politikacı, yerel seçimlerde büyük bir zafer kazandı. Hitler, ‘dünya hakimiyeti gibi bir planı olmadığını’ söylüyor.

Fotoğraf: Eagle FM, Namibya

Adolf Hitler Uunona, geçtiğimiz hafta Ompundja seçim bölgesinde meclis üyesi seçilmişti. Namibyalı siyasetçi, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda, ‘Nazi ideolojisiyle bir ilgisi olmadığını’ belirtti.

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Adolf gibi Almanca isimler, bir zamanlar bir Alman kolonisi olan Namibya’da oldukça yaygın.

Uunona da, babasının kendisine Nazi liderinin adını verdiğini, ancak ‘muhtemelen Adolf Hitler’in neyi temsil ettiğini anlamadığını’ söyledi ve şunları ekledi: “Çocukken tamamen normal bir isim olarak gördüm. Büyüyünce fark ettim: Bu adam tüm dünyaya boyun eğdirmek istedi. Bunların hiçbiriyle bir ilgim yok.”

Uunona, eşinin kendisine Adolf dediğini, halkın önünde bu isimle konuştuğunu ve bunu değiştirmeyi düşünmediğini söyledi.