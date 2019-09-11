Muharrem İnce: Yine cumhurbaşkanı adayı olacağım

Habertürk TV’deki programa katılan ‘millet ittifakı’nın 2018’deki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, ‘2020 veya 2021’de yapılacağını’ öne sürdüğü erken seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı. İnce, 24 Haziran 2018 akşamına ilişkin de daha önceki benzer açıklamaları tekrarlayarak hatası için yeniden özür diledi.

Fotoğraf: Habertürk

24 Haziran 2018 akşamı hata yaptığını tekrar kabul eden İnce, “Hata yaptım, halk benden duymalıydı, İsmail Küçükkaya’dan değil. Hata yaptım özür dilerim, kapatın artık” dedi. İnce, sorular üzerine “Beni tehdit edecek adam anasından doğmadı” ifadesini kullandı.

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İrce, ayrıca 24 Haziran 2018 akşamı için şunları söyledi: “İtibar avcılığı. Birileri o gece düğmeye bastı. Benim hatam var, umudu tazeledik, kazanırız dedik. Meydanları doldurduk, iktidarı değiştirebileceğimize inandırdık. Partiden 8,5 puan fazla aldım. 40 sene sonra 30’u geçtik. O akşam birileri düğmeye bastı. O gece nerede kalacağım? İkinci tura kalacağımızı inanıyorduk. İkinci tura kalınca CHP’ye gidemezdim, çünkü rozeti çıkarmıştım. CHP’ye gidersem ikinci turda İYİ Partililere ne diyecektim? Üç, hesabı vermesi gereken niye ben oluyorum? Benim örgütüm, bilgisayarlarım yok ki, CHP Genel Merkezi’nin bilgisayarları çökmüşse hesabı niye ben veriyorum?”

İnce, söz konusu gecede yanında tam olarak kimlerin olduğuna ilişkin açıklamayı daha sonra yapacağını da ekledi.

Yeniden cumhurbaşkanlığı adaylığı için “Meydanlar yine dolacak, Muharrem İnce aday olacak” diyen İnce, “Cumhurbaşkanı adayı mısınız” sorusuna da “Şüpheniz mi var” şeklinde yanıt verdi.

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İnce, “Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse, bağımsız aday mı olacaksınız” sorusuna da, “Ekrem İmamoğlu benim arkadaşım, onun hakkında ağzımdan tek kelime alamayacaksınız. Onun da hakkı, benim de hakkım. Zamanı gelince Ekrem olur, Muharrem olur. Belki seneye Kasım’da olur seçim. İhtimal dahilinde görüyorum. Erken seçim bekliyorum” karşılığını verdi.

‘Kaftancıoğlu kararının tek amacı, ittifakı dağıtmak’

İnce, Canan Kaftancıoğlu’na verilen cezanın da haksız ve hukuksuz olduğunu belirterek, “Aradan 7 yıl geçmiş, zaman aşımı var. O tweet’leri attığı zaman zaten il başkanı değildi, tanınmıyordu. Halk kin ve düşmanlığa mı sürüklenmiş, ne olmuş? Bu kararın bir tek amacı var, ittifakı dağıtmak. İYİ Partilileri oradan uzaklaştırmak” dedi.

‘Osman Kavala’yı ziyaret talebime bakanlık yanıt vermedi’

İnce, 680 gündür hapiste olan işadamı Osman Kavala’yı ziyaret etmek istediğini, bunun için Adalet Bakanlığı’na dilekçe ile başvurduğunu ancak birbuçuk aydır bakanlıktan bir yanıt alamadığını da belirtti.