Metrobüste şoförler koruyucu tulumla çalışacak

İstanbul’da corona virüsü önlemleri kapsamında metrobüs şoförleri koruyucu tulumla çalışmaya başladı.

Fotoğraf: DHA

İETT’ye bağlı Metrobüs Genel Müdürlüğü Saha Denetim Amiri Bülent Aydın, her seferde tulumların değiştirildiğini, koruyucu eldiven ve maskenin de talebe karşılık verildiğini dile getirdi.

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“Araçlara az sayıda yolcu almaya gayret ediyoruz” diyen Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Personelimizin ve yolcularımızın bu virüsten etkilenmemesi için böyle bir tulum uygulamasına geçildi. Araca ön kapıdan yolcu almaya son verdik. İkinci, üçüncü ve dördüncü kapılardan yolcu iniş ve binişini sağlıyoruz. Alınabilecek önlemler bunlar.”

Aydın, bir araçta 15-20’nin üzerinde yolcunun bulunmadığını ifade etti.

Hükümet, dün ve bugün için sokağa çıkmayı yasaklarken, belediye de İstanbul’da sabah ve akşam belirli saatlerde 10 dakikada bir metrobüs seferi düzenleneceğini açıklamıştı. Yasak olmadığı tarihlerde toplu taşıma kullanım oranı yüzde 90 düşmüştü.