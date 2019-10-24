Meclis komisyonundan tavsiye kararı: Yunus parkları ve hayvanlı sirkler kapatılsın

Türkiye’de ilk kez kurulan TBMM Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, yunus parkları ve hayvanlı sirklerin kapatılarak yenilerinin yasaklanması yönünde karar aldı.

Fotoğraf: DHA

TBMM’deki beş siyasi partinin ortak önergesiyle hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele vakalarının önlenmesi amacıyla şubat ayında kurulan Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu, nihai raporunu 22 Ekim Salı günü Meclis Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’a teslim etti. Komisyonda AKP’den altı, CHP’den üç, HDP, MHP ve İyi Parti’den birer üye bulunuyor.

Reklam

Raporda, Türkiye’de ilk kez, hayvanlı sirkler ve deniz memelilerinin tutsak edildiği yunus gösteri ve terapi merkezlerinin kapatılıp yasaklanması yönünde tavsiye kararı alındı.

Dokuz yıldır bu doğrultuda kampanyalar düzenleyen Yunuslara Özgürlük Platformu tavsiye niteliğindeki kararın bir an önce yasalaşması için Hayvan Hakları ve Etiği Derneği’yle birlikte çalışmalarına hız vereceğini duyurdu.

Kararda mevcut 10 yunus parkının en geç iki yıl içinde kapatılması, hayvanlı sirk ve gösterilerin yurt dışından Türkiye’ye girişinin yasaklanması da istendi.

Reklam

Fotoğraf: Louan García, Unsplash

Kara ve su sirkleri ve deniz memelileri gösteri ve terapi merkezlerine yasak getiren kararın gerekçeleri arasında, yunus parkları ve hayvanlı sirklerdeki rutin işkence metotları ve esaretin hayvanlar üzerinde meydana getirdiği fiziksel ve ruhsal tahribat öne çıktı. Aynı zamanda yunus parklarında insan sağlığına yönelik tehditler açısından kaza, ölüm ve bulaşıcı hastalık riskleri de değerlendirmeye alındı.