Mahkeme, oğlunu öldüren babaya ‘oğlu öldü, mağdur’ diyerek ceza vermedi

İzmir’in Konak ilçesinde oğlunu kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla ‘çocuğunu kasten öldürmek’ suçundan yargılanan babaya mahkeme heyeti ‘maktulun oğlu olması nedeniyle mağdur olduğuna kanaat getirerek’ oy çokluğuyla ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Fotoğraf: DHA

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın son duruşmasında içkili olduğu bir akşam çıkan tartışma sırasında 18 yaşındaki oğlu Soykan Özgizler’i kalbinden bıçaklayarak öldüren baba Sertaç Özgizler, mütaalaya karşı son sözü sorulduğunda şunları söyledi: “Benim oğlum ölmüş, ben zaten gitmişim. Ben oğlunu çok seven bir babayım. Ben ona zarar vermedim” dedi.

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Olay geçen şubat ayında İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Tartışma sırasında alkollü olan baba Özgizler mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu kalbinden bıçakladı. Can havliyle evden çıkan genç koşarak indiği birinci katta yığılıp kaldı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi Soykan Özgizler’in hayatını kaybettiğini belirledi ve baba Özgizler tutuklandıktan sonra hakkında ‘çocuğunu kasten öldürmek’ suçundan dava açıldı.

Davanın son duruşmasına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı. Savcı sanığın cinayeti kastla işlediğine kanaat getirerek müebbet hapis cezası verilmesini talep etti. Bakanlık avukatı da indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istemişti.

Karara bir hakim muhalefet şerhi koydu

Mahkeme heyeti, sanığın oğluna yönelik eyleminin taksirle ölüme sebebiyet verme niteliğinde olduğuna ve maktulun oğlu olması nedeniyle mağdur olduğuna kanaat getirerek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Sanığa ruhsatsız bıçak taşıma ve bulundurma suçundan verilen 5 ay hapis ile 20 gün adli para cezası da ertelendi. Sanığın tutuklu kaldığı sürede göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Öte yandan mahkeme heyetinde bulunan bir üye hakim, karara muhalefet şerhi koydu. Üye hakim gerekçe olarak ise sanığın duruşmalarda çelişkili ifadeler vermesini gösterdi.