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Maçka Parkı’nda güvenlikçi, bir kadını ‘Bu kıyafetle gezemezsin’ deyip atmaya kalktı

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Kadınların son dönemde artan taciz ve şiddet olaylarına karşı bir arada ‘Kıyafetime karışma’ dediği günün akşamında Maçka Parkı’ndaki bir güvenlik memuru bir kadını kıyafeti nedeniyle parktan atmaya kalktı.

Olaya tanık olan bir Twitter kullanıcısı, gördüklerini anlatıp, olay anına ilişkin bir video paylaştı. Samet Özçelik isimli kullanıcı, “Maçka Parkı güvenliği bu akşam bir kadına ‘Bu kıyafetle parkta dolaşmana izin vermiyorum, memelerini açamazsın’ dedi ve polis çağırdı. Tacize şahit olduk ve kadını savunduk. Halk tepki göstermeseydi bir kadın kıyafetinden dolayı parktan atılacak, dahası gözaltına alınacaktı” diye yazdı.

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Olay anı şöyle görüntülendi:

Tacize maruz kalan kadının karşı çıkması ve etraftan gelen tepkilerle polisin güvenlik görevlisini uzaklaştırdığı görüldü.

Tam da aynı gün Kadıköy Süreyya Operası önünde toplanan kadınlar artan şiddet vakalarına karşı, “Kıyafetime karışma” ve “Yaşasın kadın dayanışması” diye slogan atarak Bahariye Caddesi üzerinden Kadıköy Rıhtım’a kadar yürümüştü.

Kadınlar sokakta: Artık yeter, kıyafetime karışma

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