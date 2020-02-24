M. K. Perker 24 Şubat 2020

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İnşaat sektörüne güven azaldı, beklenti kötümser
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 3.4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2.0 ve inşaat sektöründe ise yüzde 5.7 azaldı. Hizmet ve perakende sektöründe beklenti iyimserken; inşaat sektöründe beklenti kötümser.
Baba gazeteden öğrenmiş: AVM’ye çocuğunu bırakıp giden anneye hapis
Bursa’da “Zor durumdayım” diyerek çocuğunu AVM’deki oyun alanına bırakıp giden anneye iki ay 15 gün hapis cezası verildi. Hükmün açıklanması geri bırakıldı.
Vakıfları araştıran gazeteci Ağırel: Bilal Erdoğan-Berat Albayrak kapışıyor
Ağırel: SETA ve Pelikan, Albayrak yapılanması. Vakıf ve dernekler de Necmettin Bilal Erdoğan’ın güdümünde.
‘Corona’ etkisi: Çin’den Türkiye’ye gelen kargo sayısı yüzde 90 azaldı
PttAVM.com’un genel müdürü Hakan Çevikoğlu, Çin’de corona virüsü salgının başlamasının ardından bu ülkeden Türkiye’ye gelen kargo sayısının yüzde 90 azaldığını söyledi.
Enerji Bakanı Dönmez: Üçüncü sondaj gemisini en kısa sürede alacağız
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, üçüncü sondaj gemisinin ‘en kısa sürede’ alınacağını açıkladı.