Diken

Yaramazlara biraz batar!

M. K. Perker 24 Şubat 2020

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İnşaat sektörüne güven azaldı, beklenti kötümser

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 3.4 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2.0 ve inşaat sektöründe ise yüzde 5.7 azaldı. Hizmet ve perakende sektöründe beklenti iyimserken; inşaat sektöründe beklenti kötümser.

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