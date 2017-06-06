Londra saldırganlarından biri Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmek istemiş

Londra saldırganlarından birinin Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmek istediği belirtildi.
BBC Türkçe’de yer alan habere göre İtalyan basını yedi kişini yaşamını yitirdiği, 50 kişinin de yaralandığı saldırıyı düzenleyen kişilerden Youssef Zaghba isimli şahsın, 2016’da Türkiye üzerinden Suriye’ye gitmek isterken Bologna Havalimanı’nda durdurulduğunu yazdı.
Cep telefonundan IŞİD’in propaganda videoları çıkan saldırganın ‘terör suçuyla yargılanmasına yetecek kanıt bulunmaması’ nedeniyle serbest bırakıldığı kaydedildi.
İtalyan yetkililerin Zaghba için ‘potansiyel militan’ diyerek İngiliz emniyet birimlerini de uyardığı ifade edildi.
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Saldırının yeni hedefi Londra: Yedi kişi yaşamını yitirdi, en az 48 yaralı