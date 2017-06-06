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Londra saldırganlarından biri Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmek istemiş


 

Londra saldırganlarından birinin Türkiye üzerinden Suriye’ye geçmek istediği belirtildi.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’de yer alan habere göre İtalyan basını yedi kişini yaşamını yitirdiği, 50 kişinin de yaralandığı saldırıyı düzenleyen kişilerden Youssef Zaghba isimli şahsın, 2016’da Türkiye üzerinden Suriye’ye gitmek isterken Bologna Havalimanı’nda durdurulduğunu yazdı.

Cep telefonundan IŞİD’in propaganda videoları çıkan saldırganın ‘terör suçuyla yargılanmasına yetecek kanıt bulunmaması’ nedeniyle serbest bırakıldığı kaydedildi.

İtalyan yetkililerin Zaghba için ‘potansiyel militan’ diyerek İngiliz emniyet birimlerini de uyardığı ifade edildi.

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