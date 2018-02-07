Kulüp yöneticisi: Çaykur müdürü ‘Bayan sporculara yardım etmem, günahtır’ dedi

Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu’nun “Bayan sporculara yardım etmem, günahtır” dediği öne sürüldü.

İddianın sahibi, Rize Yeşilçay Spor Kulubü Kadın Futbol Takımı İkinci Başkanı ve Kaçkar TV Spor Müdürü Alaattin Onay.

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Onay dün akşam kanalda yayınlanan Telekulis programında, kulüp başkanı İdris Ocak ve yanındaki bir kişinin ‘karınca kararınca’ destek istemek için Sütlüoğlu’nun yanına gittiğini söyledi.

Onay, Çaykur genel müdürünün “Bayan sporculara yardım etmem, günahtır” dediğini iddia etti.

İkinci başkan şöyle devam etti: “Bunun üzerine başkanımız genel müdür Sütlüoğlu’na ‘Ardeşen GSK Bayan Hentbol takımına yardım yaptınız’ hatırlatmasında bulununca genel müdür Sütlüoğlu da ‘Evet oraya yardım yaptım. Yaptığım için de pişmanım. Bundan sonra da oraya yardım yapmayacağım’ diyor, mevzuyu bu şekilde kapatıyor.”

Çaykur Genel Müdürlüğü, görüşmede böyle bir ifadenin kullanıp kullanılmadığına dair Diken’in e-posta ve sosyal medya aracılığıyla yönelttiği sorulara henüz yanıt vermedi.