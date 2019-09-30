Kız arkadaşını ‘silahla şaka yaparken’ vurup öldürdü, ‘aramızda sorun yoktu’ dedi

İzmir’in Buca ilçesinde, evinde başından vurulmuş halde bulunan 22 yaşındaki Tuğçe Baran, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Fotoğraflar: DHA

Olay, Kuruçeşme Mahallesi 202/5 sokakta meydana geldi. Bugün öğle saatlerinde Tuğçe Baran’ın evinden silah seslerini duyan ve kısa süre sonra bir kişinin kaçtığını gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Baran’ı başından vurulmuş şekilde buldu. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastanede tedaviye alınan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Öldürülen Tuğçe Baran.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Polis, şüphelinin belirlenip yakalanması için evin yakınında bulunan güvenlik ve MOBESE kameralarını da incelemeye aldı.

Kaçan kişinin, genç kızın arkadaşı Emre K. olduğu belirlendi ve saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan Emre K., polise verdiği ilk ifadede, “Tabancayla şaka yapmak isterken yanlışlıkla vurdum. Tuğçe’yle aramızda hiçbir sorun yoktu” dedi.

Emre K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.