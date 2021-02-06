Kırşehir’de kadın cinayeti: 24 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü

Salgında Kadın Olmak Araştırması raporuna göre Covid-19 sürecinde kadınlar sağlık hizmetlerine erişimde zorlandı, yoksullaştı, üstlerindeki ücretsiz bakım emeği yükü büyük ölçüde arttı ve çok yaygın şekilde varolan şiddet devam etti.