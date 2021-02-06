Kırşehir’de kadın cinayeti: 24 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü

Kırşehir’in Akpınar ilçesinde Zafer Kaplan, 24 yıllık eşi İ.K’yi 27 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
Akpınar Belediyesi’nde işçi olarak çalışan Zafer Kaplan, yaklaşık iki aydır Kırşehir merkezdeki çocuklarının yanında kalan eşi İ.K’yi konuşmak için Yenidoğan Mahallesi’ndeki evlerine çağırdı.
Burada çıkan tartışma sırasında Zafer Kaplan, mutfaktan aldığı bıçakla 24 yıldır evli olduğu eşini yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Akpınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın kurtarılamadı.
AA’nın aktardığına göre, polise teslim olan Kaplan’ın işlemleri sürüyor.