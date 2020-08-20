Kadıköy’de maske takmayan kadına müdahale sonrası iki polise uzaklaştırma

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde maske takmadığı gerekçesiyle bir kadını gözaltına alan iki polis görevden uzaklaştırıldı.

Sosyal medyada dün paylaşılan bir videoda, iki polisin bir kadını gözaltına aldığı anlar yer aldı.

Reklam

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, kadına, maskesi burnunu kapatmadığı gerekçesiyle ceza kesilmek istendiğini bildirdi. Dernek, gözaltına alınan kadınların ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığını kaydetti.

Kadıköy’deki maskesiz vatandaş ve polis olayını bir de böyle izleyin pic.twitter.com/76HvTxj1Kn — bal porsuğunun emmioğlusu (@ordoabchao01) August 20, 2020

İstanbul valiliğinin açıklamasında, Osmanağa Mahallesi’ndeki Söğütlüçeşme Caddesi’nde polislerin denetim sırasında dün R.B.’yi maskesini usule uygun takmadığı gerekçesiyle uyardığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür.”

Reklam

Valilik, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polislerin görevden uzaklaştırıldığını, adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü aktardı.