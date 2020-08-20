Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kadıköy’de maske takmayan kadına müdahale sonrası iki polise uzaklaştırma

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde maske takmadığı gerekçesiyle bir kadını gözaltına alan iki polis görevden uzaklaştırıldı.

Sosyal medyada dün paylaşılan bir videoda, iki polisin bir kadını gözaltına aldığı anlar yer aldı.

Reklam

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, kadına, maskesi burnunu kapatmadığı gerekçesiyle ceza kesilmek istendiğini bildirdi. Dernek, gözaltına alınan kadınların ilerleyen saatlerde serbest bırakıldığını kaydetti.

İstanbul valiliğinin açıklamasında, Osmanağa Mahallesi’ndeki Söğütlüçeşme Caddesi’nde polislerin denetim sırasında dün R.B.’yi maskesini usule uygun takmadığı gerekçesiyle uyardığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Polis memurlarının uyarısına R.B. hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık vermiş, yapılan ikazlara rağmen bu tutumuna devam etmesi üzerine, gözaltına alınmak istenmiştir. Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür.”

Reklam

Valilik, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polislerin görevden uzaklaştırıldığını, adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü aktardı.

SON HABERLER

Uzmanlar: Türkiye salgının göbeğinde, yoğun bakım servisleri alarm veriyor

Türkiye, günlük ‘corona’ vaka sayısında 1300’ü aşarken, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Necmettin Ünal’a göre Türkiye şu an ‘salgının göbeğinde’ yer alıyor. Uzmanlar, Anadolu’daki yoğun bakım yatak sayılarının ‘tahmin edilemeyecek kadar hızlı’ şekilde yetmez hale gelebileceğini söylüyor.

İklim örgütüne göre Türkiye kötü örnek; katkı payı kritik derecede yetersiz

2009’dan beri küresel iklimi takip eden bağımsız araştırma örgütü Climate Action Tracker (CAT), Türkiye’nin, Hedeflenen Ulusal Katkı Payı’nı (INDC) ‘kritik derecede yetersiz’ buldu. Diğer ülkelerin de Türkiye’nin izlediği politikayı izlemesi durumunda küresel sıcaklığın 4 derece artabileceği öngörüldü.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...