İzmir’de bir trans kadın kafasına vurularak öldürüldü

İzmir’in Bornova ilçesinde, cansız bedeni dairesindeki çekyat içinde battaniyeye sarılı halde bulunan trans kadın Miraş Güneş’in, kafasına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.
İddiaya göre, Güneş (36) yaşadığı, Rafet Paşa Mahallesi 5355 Sokak’taki beş katlı binanın son katındaki daireden kötü kokular gelmesi üzerine, bir yakını, söz konusu eve geldi.
Güneş’in, odadaki çekyatın içinde battaniyeye sarılı olduğunu gören yakınının, durumu bildirmesinin ardından, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, başına sert bir cisimle vurulduğu tespit edilen Güneş’in, hayatını kaybettiğini belirledi.
Güneş’in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan yakınlarının, Güneş’ten bir süredir haber alamadıkları için kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.