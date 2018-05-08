‘İYİ Parti saldırısı’nda tutuklanan iki kişi: MHP standını kapatıyorduk, bir anda oldu

İYİ Partililere yönelik İstanbul’da yapılan saldırıyla ilgili gözaltına alınan sekiz kişiden altısı serbest bırakıldı, F.A. ile Ş.B ise ‘kasten yaralama, tehdit ve hakaret’ suçlarından tutuklandı. MHP standını kapattığını söyleyen iki şüpheli de ifadesinde “Bir anda oldu” dedi.

Bağcılar’da pazar akşamı ellerinde sopa ve bıçak bulunan 50-60 kişilik bir grubun seçim çalışmalarının yürütüldüğü İYİ Parti standına yönelik saldırısında biri ağır sekiz kişi yaralanmıştı.