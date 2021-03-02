İstismarla suçlanan öğretmenin savunması: Köydeki insanlar, ‘Sen cennetliksin’ derlerdi

İzmir’de altı kız öğrenciye porno film izlettiği ve istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan öğretmen, köylülerin kendisine, “Sen cennetliksin” dediğini söyleyerek savunma yaptı.

Sanıkla (üstte) aynı okulda çalışan, kamuoyunda ‘Saadet öğretmen’ diye bilinen Saadet Özkan da konuyu gündeme getirmişti. (Fotoğraf: DHA)

Menderes ilçesinde ilkokulda 22 yıl çalışan evli ve iki çocuk babası emekli öğretmen A.Ş.’nin 2014’te altı kız öğrenciye porno film izletip istismarda bulunduğu öne sürüldü.

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Bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen, ardından yeniden tutuklanan A.Ş.’ye 2017’de hapis cezası verildi. Ceza, istinaf mahkemesi tarafından hukuka uygun bulundu ama Yargıtay tarafından bozulunca yeniden yargılama başladı.

Savunma yaptı

İzmir 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık A.Ş. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraflar avukatları da salonda hazır bulundu.

Söz alan sanık, savunmasında şunları söyledi: “Suçlamaları kabul etmiyorum. Öğrenciler her zaman beni sevdiklerini söylüyorlardı. 42 yıllık öğretmenim. 22 yıl o okulda görev yaptım. İlk günden beri bağırıyorum; Böyle bir şey yapmadım. Aklımın ucundan bile geçmez böyle şeyler. Ege Üniversitesi’nin raporuna bakarsanız çocuklar cıvıl cıvıl. Onlar bir dakika olsun benim yanımdan ayrılmazdı. Ne zaman bir öğrenci velisi kadınla devamsızlık yüzünden tartıştık, bu iftiralar bana atıldı. Köydeki insanlar bile ‘Sen cennetliksin’ derlerdi. Tahliyemi talep ediyorum. Ben masumum.”

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Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanık hakkındaki suçlamaların istinafta onaylandığına dikkat çekerek, sanığın cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma ertelendi.