İstiklal Caddesi’ndeki Sent Antuan kilisesi ‘satışa çıkarıldı’, başrahip tedbir kararı koydurdu

İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Sent Antuan Kilisesi ve müştemilatı satışa çıkartıldı. Kilise tedbir kararı koydurdu.

Fotoğraf: sentantuan.com

Kilise, avlusu ve avlunun önündeki altışar katlı, birbirine bir geçitle bağlanan iki adet apartman, dört işyeri, dönemin İtalyan kraliyet ailesi mensupları üzerine kayıtlıydı.

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İHA’nın haberine göre, dünya çapında 1.2 milyar üyesi bulunan Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri Papa Francesco ve kraliyet ailesi mirasçıları, 29 Ocak 1971 tarihinde Beyoğlu 1. Noterliği’nce söz konusu bölgedeki haklarından feragat etti.

11 Mart 2013’te Sent Antuan rahipleri olarak bilinen ‘Ordine Dei Frati Minoro Conventuali’ ve yasal temsilcilerinin talebi üzerine İtalyan başkonsolosluğu kilisenin namı müstear adına kayıtlı olduğunu, tescilin dönemin mevzuatına göre mecburen yapıldığını gösterir bir belgeyi Beyoğlu Tapu Müdürlüğü’ne sundu.

Yıllar sonra Sebahattin Gök isimli bir kişi, İtalya, Amerika, Fransa ve başka ülkelere giderek söz konusu taşınmazın kayıtlı olduğu isimlerin varislerine ulaştı. Varislere, söz konusu kilise taşınmazları üstünde hakları olduğunu belirterek mirasçılık belgesi aldırdı.

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Varislerin vekaletnamelerini de alan Gök, Beyoğlu Tapu Müdürlüğü’ne başvurarak taşınmazları satmak istedi. Durum Sent Antuan Kilisesi’ne bildirilince kilise avukat Afşin Hatipoğlu aracılığıyla mahkemeye başvurdu.

Hatipoğlu’nun talebi üzerine kilise ve müştemilatları üzerine tedbir kondu.

Mahkeme ilerleyen günlerde kilise hakkındaki kararını verecek.

Hatipoğlu, Gök’ün Sent Antuan’ı satma girişimini Bulgar Katolik Kilisesi için de denediğini söyleyerek şöyle konuştu: “Hakimler bu teşebbüsü son derece hukuk dışı olduğunu fark etmek suretiyle onun aleyhine karar veriyor. Ciddi manada bir hukuk garabetiyle karşı karşıyayız. Bu garabeti Türkiye’nin yüce yargısının ortadan kaldıracağına inancımız tamdır. Katolik cemaatine hukuk yoluyla yapılan bu saldırıyı biz hukuk marifetiyle ortadan kaldıracağımıza inanıyoruz.”