İslamcı militanlar ‘hedef büyüttü’: Radyoaktif kirli bomba

Endonezya güvenlik yetkilileri, İslamcı militanların radyoaktif türde bir ‘kirli bomba’yı infilak ettirmeyi planladığını söyledi.

Reuters’in haberi, Endonezya’daki militanların hedeflerini ne kadar büyüttüğünü gösteriyor.

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Ancak uzmanlar, militanların böyle bir bombayı imal edecek ustalık, malzeme ve başarı şansına sahip olmadığı görüşünde.

Bomba planları hakkında bilgi sahibi kaynakların verdiği bilgiye göre polis geçen hafta Cava adasının batısındaki Bandung kentinde beş kişiyi tutukladı. Bu baskının ardından polis yetkilileri bir ‘kimyasal’ bomba patlatmak için hazırlanmış bir plandan söz etti ancak başka bilgi vermedi.

Adlarının açıklanmasını istemeyen üç terörle mücadele uzmanı, militanların düşük dereceli radyoaktif madde toryum 232’yi (Th-232) ölümcül madde uranyum 233’e dönüştürmeyi tasarladığını söyledi.

Militanların kullandığı ve Reuters’in gördüğü bomba yapım talimatına göre, yüksek derecede radyoaktif uranyum, el yapımı triaseton triperoksitle (TATP) birleştirilerek bir tür ‘nükleer bomba’ imal ediliyor. Ancak en olası koşullarda bile bu bombanın sadece bir radyoaktif püskürtme cihazı ya da ancak konvansiyonel bir bombanın patlamasıyla radyoaktif madde yayan bir cihaz olabileceği belirtiliyor.

Endonezya Polis Sözcüsü General Setyo Wasisto, böyle bir bombanın mayıs ayında Cakarta’da infilak ettiğinde üç polisin ölümüne yol açan iki TATP bombasından daha fazla etkili olmayacağını kaydetti.

Militanların kullandığı talimatlarda, toryum-232’yi uranyuma dönüştürmek için uzmanlara göre gerekli nükleer reaktör yerine, bir röntgen cihazı ya da bir mikrodalga fırının kullanılabileceği belirtiliyor.

Endonezyalı terör analisti Rakyan Adibrata, militanların Filipinler’de ordunun üç aydır sürdürdüğü kuşatmaya rağmen, işgal ettikleri Marawi kasabasını teslim etmeyi reddeden IŞİD militanlardan ilham aldığını söyledi.

Adibrata, “Marawi’deki gibi bir kasabayı işgal edecek güçleri yok ama onlar da İslam Devleti içindeki patronlarını memnun edecek büyük bir eylem yapmak istiyorlar” dedi.