İSİG: Mayıs ayında en az 163 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG) raporuna göre mayıs ayı içerisinde en az 163 işçi yaşamını yitirdi.

Nisan ayındaki verilerini de güncelleyen İSİG’e göre, 2019’un ilk beş ayında 716 işçi hayatını kaybetti.

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Rapora göre yaşamını yitiren 163 işçinin 126’sı ücretli (işçi ve memur), 37’si ise kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşurken, ölenlerin 12’si kadın, 151’i ise erkek. Kadın işçi ölümleri tarım, kimya, eğitim, sağlık ve eğlence işkollarında gerçekleşti.

Dokuz çocuk işçi hayatını kaybetti

Dördü 14 yaş ve altında olmak üzere dokuz çocuk işçi can verdi.

Çocuk işçi cinayetleri tarım, kimya, ağaç, metal ve taşımacılık işkollarında gerçekleşti.

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En çok ölümün yaşandığı sektörler ve nedenleri

Ölümler en çok tarım, inşaat, taşımacılık, madencilik, belediye/genel işler, ticaret/büro, metal, konaklama/eğlence, kimya ve sağlık işkollarında gerçekleşti.

En fazla ölüm nedenleri trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme ve zehirlenme/boğulma.

En çok iş cinayeti yaşanan iller

Mayısta Türkiye’nin 55 şehrinde ve yurtdışında bir ülkede iş cinayeti yaşandı. En çok iş cinayeti İstanbul, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, İzmir, Kocaeli, Sivas, Adana, Gaziantep, Kastamonu, Çorum, Erzurum, Konya, Sakarya ve Şırnak’ta meydana geldi.

Ölenlerin yüzde 97’si sendikasız

Ölenlerin beşi (yüzde 3,06) sendikalıyken, 158 işçi ise (yüzde 96,94) sendikasız.

İSİG, ayrıca ölen başka sendikalı işçilerin de olabileceğini ancak net bir bilgi verilemediğini kaydetti.



