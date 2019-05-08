İSİG: 2019’un ilk dört ayında 545 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin verilerine göre nisan ayında ikisi çocuk en az 145 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Böylece bu yılın ilk dört ayında yaşamını yitiren işçi sayısı 545’e ulaştı.

Rapora göre nisan ayında ölen işçilerin 129’u ücretli (işçi ve memur), 16’sı kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluştu.

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Ölen işçilerin yalnızca ikisi (yüzde 1,37) sendikalıyken, 143’ü ise (yüzde 98,63) sendikasızdı.

Ölenlerin yedisi kadın, 138’i erkek işçiydi. Kadın işçi cinayetleri tarım, tekstil, eğitim ve sağlık iş kollarında gerçekleşti

En fazla ölüm nedeni trafik/servis kazası, ezilme/göçük, yüksekten düşme ve kalp krizi.

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Ölümler en çok inşaat, tarım, taşımacılık, ticaret/büro, metal, belediye/genel işler, konaklama/eğlence, madencilik, tekstil ve sağlık iş kollarında gerçekleşti.











