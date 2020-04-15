İnsanoğlunun zor alıştığı sosyal mesafe onların doğasında var: İzolasyon ‘üstadı’ sekiz hayvan türü

İnsanoğlu, Covid-19 nedeniyle alışık olmadığı bir şeye, sosyal mesafeye mecbur kaldı. Sevdiklerine sarılamaz, çocuklarını öpemez, sıkı sıkı el sıkışamaz, birbirinin sırtını sıvazlayamaz oldu. Hayvanlar alemi söz konusu olduğunda ise sosyal mesafe koymak bazılarının doğasında var! İzolasyon onlarda içgüdüsel olarak var olan bir şey. Çiftleşmek ve beslenmek dışında sosyalleşmiyorlar. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) sosyal mesafenin ‘üstadı’ türlerin sekizini listeledi…

Deniz kaplumbağası

Fotoğraf: Jürgen Freund/WWF

Sadece bir kaplumbağayla iletişim kuruyorlar, o da çiftleşmek amacıyla ve yumurtlama döneminde ve kısa süre için. Dişi kaplumbağa yumurtlayınca okyanusa döner. Yavrular okyanusta kendi yolculuklarına başlar ve hayatta kalırsa ‘büyükleri’ gibi uzun yıllar yalnız yaşar.

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Mavi balina

Onlar da okyanuslarda özgürce dolaşır. Ama çok nadiren küçük gruplar halinde yüzerler. Genellikle yalnız veya çift halinde yaşarlar. Çiftleşme döneminde ‘münasip’ eş ararken de kilometrelerce öteye ulaşacak 188 desibele yakın yükseklikte sesler çıkartırlar.

Kar leoparı

Kar leoparları yalnız hayvanlardır. Şafak vakti ve alacakaranlıkta aktiftirler. Bu utangaç kediler yüzlerce kilometrekarelik alanlarda tek başına turlamaktan çekinmez. Çiftleşme döneminde bir diğeriyle temasa geçerler. Bir de anne olanlar yavrularıyla ilgilenir.

Kutup ayısı

Fotoğraf: Steven Kazlowski/WWF

Günün büyük kısmını su ve buzda geçiren kutup ayıları ilkbahar sonları ve yaz başlarında çiftleşmek için partner arar ve yavrularını yetiştirir. Ama bunun dışında asosyal hayvanlardır.

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Jaguar

Onlar da çiftleşme dönemine kadar yalnız bir hayat sürer. Çiftleşme döneminde bir çift, günde 100 kez çiftleşebilir. Avlanmak, ağaçlara tırmanmak gibi günlük rutinlerini tek başlarına yapmayı tercih ederler.

Orangutan

Fotoğraf: Reuters

Orangutanlar yarı-yalnız bir yaşam sürer. Zamanlarının çoğunu ağaçların dallarında geçirirler. Dişi ve erkekler beslenirken ve mesafe kat ederken karşılaşır. Kısa süreli iletişim kurar. Bazan beslenmek için meyve ağaçlarında buluşurlar. Yetişkin dişi orangutanlar onlara yedi yıl bağımlı olan yavrularıyla gezer.

Panda

Fotoğraf: Reuters

Pandalar, yalnızlığı sever ve sakin bir yaşam sürer. Ağaca tırmanma konusunda çok yeteneklidirler. Bir bambu ağacında, beslenmek için 14 saat geçirebilirler. Partner bulmada onlara yardımcı olan hassas koku alma duyuları sayesinde kalabalıkla direkt temastan kaçınırlar. Birçok tür gibi dişileri, yavruları olunca 18 ay veya daha uzun süre onların yanında olur.

Ornitorenk

Avustralya’ya has türün mensupları, günlerini göl, akıntı, nehir yataklarındaki bitkileri yiyerek geçirir. Utangaç yapıları nedeniyle yalnızlığı tercih ederler. Onlar da üremek için temas kurar.