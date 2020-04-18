İmamoğlu’nu tehdit eden adama 11 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ölümle tehdit eden kişi hakkında 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

İmamoğlu’na gönderdiği e-postada “Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın, yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm” ifadelerine yer veren Tuna Görgünoğlu, 9 Nisan’da tutuklanmıştı.

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İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

Görgünoğlu’na ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile zincirleme hakaret’ ve ‘imzasız mektupla veya özel işaretlerle zincirleme tehdit’ suçlarından dört yıl dokuz aydan 11 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame, İstanbul 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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İddianamede, Görgünoğlu’nun polis ve savcılık ifadelerinde İmamoğlu’na tehdit ve hakaret içerikli e-posta ve mesajları bizzat gönderdiğini kabul ettiği belirtildi.

İddianameye göre, Görgünoğlu savcılıktaki ifadesinde şunları söyledi: “Ben CHP Genel Merkezi’ne üyeyim. CHP için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Şikayetçinin CHP’ye zarar vereceğini düşündüğüm için böyle bir şey yaptım. Olay nedeniyle herhangi bir pişmanlığım yoktur.”