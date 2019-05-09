İlk anket geldi: Konsensus’a göre İmamoğlu 2 puan önde

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) büyükşehir belediye başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından ilk seçim anketi açıklandı. Konsensus Araştırma Başkanı Murat Sarı, CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 2 farkla önde AKP adayı Binali Yılıdrım’ın önünde olduğunu söyledi.
GazeteDuvar’ın aktardığına göre 21-22 Nisan tarihlerinde 40 bin kişiyle yapılan ankette 18-29 yaş grubunun yüzde 54.6’sı Ekrem İmamoğlu’na oy vereceğini söyledi.
Sarı’nın ‘belirleyici kitle’ dediği grubun yüzde 42.2’si ise Yıldırım’a oy vereceğini belirtti.
30-39 yaş grubunun yüzde 49’u İmamoğlu derken, 40-49 yaş grubunda bu oran yüzde 44.9’a düşüyor.
60 yaş üstünün ise yüzde 47.2’si İmamoğlu’na oy vereceğini belirtiyor.
Sarı, toplam oy oranını ise yüzde 50,2 Ekrem İmamoğlu, yüzde 48,1 Yıldırım olarak açıkladı.
Sarı ayrıca ankete katılanların yüzde 57,8’inin İmamoğlu’na mazbatanın geç verilmesini yanlış bulduğunu aktardı.