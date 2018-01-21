HDP Afrin operasyonuna karşı: ‘İşgal girişimidir’

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HDP, Afrin’deki PYD hedeflerine başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’nı ‘işgal girişimi’ olarak nitelendirerek operasyona karşı olduklarını duyurdu.

TSK, 20 Ocak saat 17.00’de harekatın başlatıldığını duyurduktan sonra Afrin’deki PYD mevzilerini bombalamaya, ÖSO milisleri ise karadan ilerlemeye başlamıştı.

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Ankara’daki parti genel merkezin basın toplantısı düzenleyen HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, harekatın adını eleştirerek ‘savaş ve katliamlar’da barış sembolleri kullanıldığını söyledi.

“Bu operasyon, Zeytin Dalı adı altında bir işgaldir. Afrin’e Rojava’ya yönelik işgal girişimiyle karşı karşıyayız” diyen Kemalbay, Afrin’den Türkiye’ye saldırı olmadığını “Bir çakıl taşı dahi atılmamıştır” sözleriyle anlattı.

HDP lideri şöyle devam etti: “Zaten Suriye’deki maceracı politikalarını hayata geçirirken bu ülkenin MİT Müsteşarı ‘Karşı tarafa geçer birkaç füze attırır savaşı başlatırız’ demişti. Türkiye halklarına bu işgal girişimini makul göstermek için söylenen yalanlara bu ülkenin karnı tok. Bu aslında AKP-Saray rejiminin bir taraftan Osmanlıcı hayalleri doğrultusunda atılmış bir adımdır, öte taraftan Türkiye siyasetinde sıkışan, desteği azalan, tek adam rejimini tahkim etmek için Erdoğan rejiminin milliyetçi cenahı yanına alarak bir güvenlik korkusu yaratarak yeniden 1 Kasım’daki gibi bu halkın rızasını zorla alma girişimidir. Bu saldırı Türkiye halklarının ekmeğini küçültecektir. Türkiye yoksullarının çocukları bu savaşa sürülecektir. Kürt halkının demokrasi özgürlük taleplerini yok etmek için gerçekleşen bir saldırıdır. Bu coğrafyada halklar arasındaki duygu kopuşunu tetikleyecek bir işgal girişimidir.”

Kemalbay, “Türkiye topraklarından geçen El Nusra, ÖSO unsurlarının geçişini sağlayan bu operasyon tarihte savaş suçu olarak anılacaktır. ÖSO ile iç içe giren, Türkiye halklarını birbirine kırdıran Türkiye savaş suçuna zemin hazırlamaktadır” dedi.

Saddam benzetmesi

HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen Twitter’dan şunları yazdı: “IŞİD, Kürtler ve Türkmenlere saldırıp her gün Kilis’e top atarken meşru müdafaa neden yapmadınız! Afrin’i bombalamanın adını ‘zeytin dalı’ koymuşlar. Saddam da Halepçe’de Kuran’dan ‘Enfal’ ismini kullanmıştı.”

HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, “Bu savaş Türkiye’nin, halkın, garibanın değil sarayın saltanatın, sermayenin savaşıdır” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, “Yedi yıl sonra Suriye’ye barış gelmek üzereyken tekrar savaşı alevlendirmek kabul edilemez” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Yardımcısı Sezai Temelli şu değerlendirmeyi yaptı:

'majestelerinin muhalefetinin' arzusu oldu, önce hava harekatıyla siviller vuruldu… #AfrinSavaşınaHAYIR ; sessiz kalmak savaş suçuna ortak olmaktır. — Sezai Temelli (@SezaiTemelli) January 20, 2018

HDP, halen tutuklu olan eş genel başkanları Selahattin Demirtaş’ın daha önce çekilmiş bir videosunu paylaştı.

Demirtaş: Evlatlarımızı feda edeceğiz diyorsunuz, her birinizin evladı ya bedelli yapmış ya çürük raporu almış. #AfrinSavaşınaHAYIR pic.twitter.com/2T6S7Z5UMC — HDP (@HDPgenelmerkezi) January 20, 2018

Twitter’da operasyona karşı çıkanlar ‘#AfrinSavaşınaHAYIR’ etiketiyle paylaşım yaptı.