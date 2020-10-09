Halil Sezai’nin 13 yıla kadar hapsi istendi

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i döven sanatçı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkında 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Fotoğraf: AA (arşiv)

Halil Sezai’nin, ‘yaralama’ ve ‘konut dokunulmazlığı ihlali’ suçlarından hapsi isteniyor.

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Ne olmuştu?

İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir sitede iki villayı film çekimi için kiralayan Halil Sezai ile yan villada yaşayan Hüseyin Meriç arasında 15 Eylül’de tartışma çıkmıştı.

Tartışma sırasında dövüldüğünü belirten Meriç, polise şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, Halil Sezai’yi Kadıköy’deki evinde gözaltına almıştı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan Halil Sezai, ilk etapta serbest bırakılmıştı.

Anadolu başsavcılığı, Sezai hakkındaki soruşturmayı, dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletmiş, şüphelinin ‘silahla kasten yaralama’, ‘hakaret’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘tehdit’ suçlarından mevcutlu şekilde adliyeye getirilerek ifadesinin alınması talimatını vermişti.

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Avukatı ve polis eşliğinde Anadolu Adalet Sarayı’na getirilen Sezai, ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanmıştı. Avukatı, itirazda bulunarak müvekkilinin tahliyesini talep etmişti.