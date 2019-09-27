Hakim kadına sordu: Eşin öldürmek istediyse bıçak neden derine girmedi?

İzmir’de boşanmak isteyen eşini bıçaklayarak yaralayan ve ‘eşi kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklu yargılanan adam, ilk duruşmada serbest kalırken, hakim kadına, “Seni öldürmek istediyse bıçak neden derine girmedi” diye sordu.

Fotoğraf: DHA

Tutuklu yargılanan eş ise tahliyesine karar verilen duruşmada, “O anda şuurumu kaybettim, bıçağı neresine gelirse salladım” dedi.

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İnşaat işçisi Ümit Ö. (45), geçen haziranda, sekiz yıldır evli olduğu, boşanmak isteyen eşi Fatma Ö. (36) ile konuşmak istediğini söyledi. Bir süredir ayrı yaşayan çift parkta buluştu. Ümit Ö., barışmayı teklif ederek eşine sarılmak istedi. Fatma Ö., Ümit Ö.’nün kendisine sarılmasını istemeyip barışma teklifini reddedince ‘beş yerinden bıçaklanarak’ yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Ümit Ö. de polis merkezine giderek teslim oldu.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli de katıldı.

Sanığın kendisini öldürmek için bıçakladığını söyleyen Fatma. Ö., şöyle devam etti: “Sarılmak istedi. İtince cebinden çıkardığı bıçakla saldırdı. Beş yerimden bıçaklandım. Karın bölgeme vurduğu için öldürmek için yaptığını düşünüyorum ve kendisinden şikayetçiyim.”

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Fatma Ö., mahkeme başkanının, “Seni öldürmek istediyse bıçak neden derine girmedi” sorusuna, “Karşı koymaya çalıştım. Bıçağı tutmak isterken ellerim de kesildi” diye yanıt verdi.

Savcı ‘adli kontrol yetersiz kalır’ diye tutukluluğun devamını talep etmişti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli’nin sanığın eşini öldürme amacıyla bıçakladığını savunarak, şikayetçi olduklarını ifade ettiği duruşmada savcı tutuklu kocaya verilecek adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık Ümit Ö.’nün tutuksuz yargılanma talebinde bulunduğu duruşma sonunda mahkeme heyeti, onu tahliye ederek duruşmayı erteledi.

‘Neresine gelirse salladım, ancak öldürme kastım yoktur’

Ümit Ö. kendisine boşanma davası açan eşi tarafından aldatıldığını öne sürdü ve ifadesinde şunları söyledi: “Olay günü parkta buluştuk. Barışmak istediğimi söyledim. Telefonuna bir mesaj geldi. Kim olduğunu sorduğumda, evleneceği kişi olduğu söyledi. O anda şuurumu kaybettim. Yanımdaki bıçağı vücuduna doğru salladım. Neresine gelirse salladım. Ancak öldürme kastım yoktur. Kim eşini öldürmek ister ki. O kızgınlıkla bıçağı salladım. Sonra ayağa kalkarak ‘Anneni ara seni gelip alsınlar’ dedim. Sonra gidip teslim oldum.”