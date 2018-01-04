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Yaramazlara biraz batar!

Hadise’den klibine ‘erotik’ diyen RTÜK’e: Bir kadın olarak boyun eğmek zorunda mıyım?

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Pop şarkıcısı Hadise, ‘Sıfır Tolerans’ klibini yayınlayan Power Türk, Dream Türk, Viva, Kral Pop kanallarına reklam gelirinin yüzde 2’si kadar para cezası veren RTÜK’e seslendi: “Bir kadın olarak buna boyun eğmek zorunda mıyım?”

Kanalların, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz” maddesini ihlal ettiğine karar veren RTÜK, “Erotik görüntüler var” demişti.

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Instagram hesabından bir açıklama yapan Hadise şöyle yazdı: “Ben klibime verilen ‘erotik’ damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince ‘erotik’ oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç ‘erotik’ kategorisine girmiyor. Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorunda mıyım? HAYIR. ‘Erkektir yapar, kadındır susar’ zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum! Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı hala 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise, işimiz zor. Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim.”

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