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Yaramazlara biraz batar!

Google, Arabistan’da kadınları izleyen uygulamayı kaldırmayı reddetti

Teknoloji devi Google, Suudi Arabistan’da erkeklerin kadınları takip etmesine imkan veren uygulamayı aplikasyon marketi Play Store’dan kaldırmayı reddetti.

Fotoğraf: Reuters

Google’dan yapılan açıklamada, ‘Absher’ isimli telefon uygulamasının ‘hüküm ve koşullara uygun olduğu’ savunuldu. 

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Suudi Arabistan hükümeti tarafından yayınlanan ve kadınların takibini sağlayan uygulamayla erkekler, kendilerine bağımlı kadınların gidebileceği yerleri belirliyor. 

Söz konusu uygulama akıllı telefonlarından yüklü kadınlar kendileri için belirlenen alanların dışına çıkmaları durumunda erkeklere bildirim gidiyor.



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