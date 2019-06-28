Google 200 şehirde toplu taşımadaki doluluk oranını da göstermeye başlayacak

Google’ın geliştireceği yeni uygulama sayesinde, 200 şehirde yolcular ‘Google Haritalar’ı kullanarak halk otobüsü ve trenlerin ne kadar kalabalık olduğunu kontrol edebilecek.
The Wall Street Journal’da yer alan habere göre Google bir süredir, ‘Google Haritalar’ uygulaması üzerinden yolculara toplu taşıma araçlarındaki doluluk seviyeleri konusunda bilgi göndermelerini istiyordu. Yolcular, seyahatlerini tamamladıktan sonra verilen seçeneklerden doluluk seviyesine göre değerlendirme yapıyordu.
Bu değerlendirmeler sonucunda “sadece ayakta yolcu için yer var”, “oturacak bir çok koltuk var” gibi bildirimler yolcuların plan yapmasını kolaylaştıracak.
Şirket, yolcuların gönderdikleri bu verileri kullanarak ‘Google Haritalar’ uygulamasını kullananların her gün yapacakları yolculukları ne şekilde ayarlamaları gerektiğini gösterecek. Uygulamanın bu özelliğinin, dünya genelindeki 200 kentte perşembe gününden itibaren başladığı bildirildi.
Bu özelliğin çok kalabalık otobüs veya tren istasyonlarında insanları yolculuk öncesi karar vermeleri konusunda yönlendirebileceği belirtiliyor.
Yeni uygulama toplu taşıma araçlarındaki gecikmeleri de gerçek zamanlı olarak gösterebiliyor.