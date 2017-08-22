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Fotoğrafın hikayesi: Kılıçdaroğlu kızı Zeynep’le yemek yiyordu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu 25 günlük ‘Adalet Yürüyüşü’ sırasında karavanda yemek yerken görüntüleyen Hürriyet muhabiri Selahattin Sönmez, fotoğrafların hikayesini anlattı.

Fotoğraflar: Selahattin Sönmez

MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’la suçlanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, 25 yıla mahkum edilip apar topar tutuklanmış, hemen ardından Kılıçdaroğlu, Ankara’dan İstanbul’a adalet talebiyle yürüyüşe çıkmıştı.

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Yürüyüşü aralıksız takip ettiğini söyleyen Sönmez, CHP liderinin biri konaklama, diğeri de toplantılarını yapmak üzere kullandığı iki karavanı bulunduğunu söyledi.

Sönmez şöyle devam etti: “Yürüyüş sırasında hep Kılıçdaroğlu’nun yakınlarında bulunmaya özen gösterdim. Yürüyüşte özel anlarını görüntülemek için çok çaba sarf ettim. Özel fotoğraf çekimi için, 7 Temmuz günü saat 12.30 sıralarında karavana davet edildim. İçeri girdiğimde kızı Zeynep’le öğle yemeği yiyordu. Üzerinde atleti vardı. Masada yemek olarak bulgur ve pirinç pilavı, taze fasulye, patlıcan, yoğurt ve salata gözüme çarptı. Hemen birkaç kare fotoğraf çektim. Kılıçdaroğlu yemek masasından kalktı. Önce beyaz gömleğini, sonra da oturup spor ayakkabılarını giydi. Fotoğrafları çekerken aramızda herhangi bir diyalog yaşanmadı. Karavanda üç dakika kadar kaldıktan sonra yürüyüşün öğleden sonraki bölümü için Kılıçdaroğlu’yla birlikte tekrar yola çıktık.”

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