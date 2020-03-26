FBI: Covid-19 hastaları bulunan hastaneye saldırı planlayan şahıs öldürüldü

ABD’nin Missouri eyaletinde Covid-19 hastalarının tedavi edildiği bir hastaneye bombalı saldırı planladığı belirlenen bir adam, FBI ekibiyle girdiği çatışmada öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters (temsili)

36 yaşındaki Timothy R Wilson’ın, Belton kentinde, terör soruşturması kapsamında tutuklanmak istendiği sırada çatışma çıktığı belirtilen FBI açıklamasında, “Silahlıydı ve patlayıcı madde olduğunu düşündüğümüz bir şey tutuyordu elinde. Çatışma çıktı, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti” dendi.

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Wilson’ı, ‘ırkçı ve hükümet karşıtı görüşte biri’ diye niteleyen FBI, aylardır takip edildiğini vurguladı.

Açıklamaya göre geçmişte siyah öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir okula, bir cami ve sinagoga saldırmayı planlayan Wilson, salgın patlak verince bir hastaneyi hedef olarak seçti ve bomba için gereken malzemeyi temin etti. Wilson’ın, ‘çok sayıda insana zarar vermek amacıyla’ saldırmayı planladığı hastanenin adı açıklanmadı.

Bini aşkın kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ABD’de 70 bine yakın vaka var.