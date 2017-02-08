‘Evet’e niyet, emekliliğe kısmet: Camide ‘başkanlık’ vaazı veren imam soruşturulacak

Ümraniye’deki bir camide cuma vaazı verirken ‘partili cumhurbaşkanlığı’ adıyla referanduma götürülecek başkanlık sistemi için ‘Evet’ propagandası yapan imam Hüseyin Güleç hakkında soruşturma başlatıldı.

3 Şubat 2017 tarihinde Ümraniye İmes Sanayi Camii’ndeki cuma vaazında Güleç şunları söylemişti: “Bugünkü Hayırcılar… Kimdir bunlar? Dünyanın en büyük havalimanını istemeyenler. Yavuz Selim Sultan Köprüsü’nü hazmedemeyenler. Gözünüze dizinize dursun dedi ya başbakan, durmasın gözleriniz dizlerinize aksın. Utanmadan gezsin onlar. İşte bunlara karşı çıkanlar, Marmaray, Avrasya ve Esenler istemeyen Hayırcılar bunlar işte.”

“15 Temmuz’da bu milletin iradesiyle, bu milletin istikrarıyla oynayan katiller bunlar. Faturayı ödesinler o faturayı” sözüyle sabrı taşan cemaat “Hocam hepimiz camideyiz. ‘Hayır’ diye düşünenler de var. Camii burası” deyince, Güleç bir anda şehadet getirerek konuyu kapatmaya çalışmıştı.

Emekliye ayrılmış

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre, Diyanet aslen Ümraniye Modoko Camisi’nde imamlık yapan Hüseyin Güleç hakkında soruşturma başlattı.

Ancak Güleç apar topar emekli oldu. Habere göre, ‘Evetçi’ imam, görev başındayken işlediği suçtan dolayı soruşturulacak.

Hüseyin Güleç’in vaazden çok propagandayı andıran konuşması şöyleydi: